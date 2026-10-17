Sardegna, cresce turismo di lusso legato a esperienze e racconto territori - Notizie

La capacità del territorio di creare valore passa sempre più attraverso l'autenticità, la qualità del servizio e la personalizzazione: è quanto è emerso dalla tavola rotonda organizzata dal Chapter Bocconi Alumni Cagliari, in collaborazione con il Topic Fashion, Luxury & Design della Bocconi Alumni Community, ospitata all'Abi d'Oru a Marinella.Partendo dal caso della Costa Smeralda gli ospiti, moderati da Emanuela Prandelli, LVMH associate professor of fashion & luxury management all'Università Bocconi, si sono confrontati sui temi legati al nuovo concetto di lusso nel settore turistico. Nella coda di una stagione che in Sardegna ha fatto registrare presenze record, sono le strategie congiunte portate avanti dai diversi operatori dell'industria turistica isolana, a muovere un'economia alla quale si guarda con sempre maggiore interesse. A cominciare dall'aeroporto Olbia Costa Smeralda che, puntando anche sull'attivazione del volo diretto con New York operato della Delta Airlines, ha incrementato ulteriormente il suo traffico, attraendo però una fetta di mercato interessata ad una Sardegna in cui le spiagge fungono solo da cornice."Nell'aviazione commerciale abbiamo visto che le compagnie aeree sempre più posizionano e vendono l'isola in maniera differente. Dopo la Delta Airlines, anche la United ha voluto pubblicizzare il volo Olbia-New York in maniera diversa, con il numero 100 dei centenari, quindi con la longevità, posizionandoci per la prima volta al di là delle spiagge. - ha spiegato Mario Garau, director of routes development Aeroporto Olbia Costa Smeralda - Per quanto riguarda poi l'aviazione generale, ci posizioniamo come segmento di destination airport.Abbiamo registrato 15mila movimenti tra arrivi e partenze in questa stagione, numeri che ci mettono ai vertici delle aviazioni generali in Europa".I dati illustrati da Garau sono perfettamente sovrapponibili con quelli diffusi dalla Smeralda Holding e dal ceo Mario...

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