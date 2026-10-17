Roberto Bolle incanta il pubblico di Cagliari con Caravaggio - Notizie

Una luce squarcia le tenebre, si accendono i riflettori su Roberto Bolle e sul suo Caravaggio.Il celebre ballerino, icona della danza mondiale, è stato accolto ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari da ovazioni e prolungati applausi nella prima delle tre serate. In cartellone una creazione di Mauro Bigonzetti, apprezzato coreografo italiano, per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov: Caravaggio si ispira alla figura ed alle opere di Michelangelo Merisi, intrise di realismo drammatico. Dopo dieci anni, Roberto Bolle, étoile di fama internazionale, ritorna sul palco del teatro di via Sant'Alenixedda, per dipingere con la sua "fisicità apollinea", tra rigore tecnico e pathos interpretativo, un ritratto del pittore maledetto. In scena l'uomo e l'artista, tra genio e sregolatezza, con il suo travagliato universo interiore, mentre il linguaggio del chiaroscuro che attraversa le sue opere si riflette nel gioco di luci e ombre che ora nascondono e ora rivelano la fisicità e insieme la fragilità dei corpi. Nella suggestiva scenografia di Carlo Cerri, che cura anche la drammaturgia della luce, con i bei costumi di Lois Swandale e Kristopher Millar, i dipinti caravaggeschi sembrano prendere vita, in un raffinato e visionario racconto tra vertiginosi assoli, pas de trois, quartetti, e scene corali, meravigliosamente danzate.Un'evocativa ed emozionante partitura coreutica dove spiccano per l' eleganza e la potenza, e per la perfezione tecnica, gli spettacolari pas de deux, tra cui un duetto maschile di forte impatto. Sul palco si alternano, accanto ai vari personaggi, figure simboliche come la raffinatissima Luce interpretata dalla russa Maria Khoreva, prima solista del Balletto Mariinskij; il Buio evocato da Anastasia Matvienko e La Bellezza, incarnata da Kseniya Rhzeuskaya. Sul podio, a dirigere L'Orchestra del Lirico, il milanese Marco Dallara, già applaudito lo scorso anno a Cagliari,...

Leggi tutto su Ansa Sardegna