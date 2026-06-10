(di Stefano Ambu) La Sardegna al secondo posto in Italia per costo del credito a breve termine: 33% in più rispetto alla media nazionale per finanziare la liquidità aziendale. Sono gli ultimi dati del Centro studi di Cna Sardegna.
"Un'impresa sarda paga strutturalmente di più
per finanziarsi - spiega il presidente Luigi Tomasi - non perché
sia meno affidabile, ma perché opera in un contesto geograficamente
svantaggiato. Questo divario erode competitività, scoraggia
investimenti e riduce la capacità di creare occupazione. Cna
Sardegna chiede interventi immediati e strutturali: un fondo
regionale di garanzia, uno sportello dedicato alle PMI sarde e
l'apertura di un tavolo con le istituzioni europee sul tema
dell'insularità economica." Per il direttore Francesco Porcu
"pagare il 33% in più per finanziarsi rispetto alla media nazionale
è una distorsione di mercato che mina le fondamenta del sistema
produttivo isolano".
Le prospettive non sono buone: "Con la riunione
BCE dell'11 giugno si apre uno scenario di ulteriore incertezza-
continua- Cna Sardegna sarà in prima fila per difendere gli
interessi degli artigiani e delle PMI sarde, con dati, proposte e
la voce diretta alle istituzioni." Secondo il report il volume
complessivo dei prestiti alle imprese dell'isola ha toccato il
minimo storico lo scorso, scendendo sotto i 7,5 miliardi di euro,
per poi risalire a 7,75 miliardi a gennaio. Un livello ancora
distante di oltre 10,7 punti percentuali dal valore medio
registrato nel 2022. Ma il dato che preoccupa maggiormente Cna
Sardegna è la polarizzazione dell'accesso al credito in base alla
dimensione aziendale. La ripresa recente riguarda quasi
esclusivamente le imprese più strutturate, mentre le piccole e
medie imprese continuano a subire una contrazione senza sosta.
Tra ottobre 2025 e gennaio 2026, mentre le
grandi imprese registravano un aumento del credito...