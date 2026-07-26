(Adnkronos) - Rissa in campo e l'arbitra finisce k.o. con una commozione cerebrale. L'amichevole tra il Metz e il Fortuna Sittard è diventata incandescente. Jessy Deminguet, giocatore della formazione francese, ha tirato la maglia dell'avversario Lequincio Zeefuik, che ha reagito innescando un parapiglia generale. L'arbitra Mathilde Demoncay ha provato a placare gli animi ma è stata travolta dall'irruenza dei giocatori.

La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale.