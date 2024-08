Santu Lussurgiu, una serata di arte e spettacolo con Girovagando

Santu Lussurgiu si prepara ad accogliere una serata all’insegna dell’arte e dello spettacolo venerdì 30 agosto, con un programma che promette di incantare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. In particolare, la manifestazione, parte della rassegna Girovagando, si aprirà alle 19 con la parata “Steamplant Movement” di Shedan Theater, co-prodotta da Theatre en vol, che darà il via a una serie di eventi imperdibili. La parata, che partirà da piazza Suor Modesta, è una vera e propria celebrazione di creatività e innovazione. Soprattutto con il suo mix di clownerie, musica e macchineria, “Steamplant Movement” racconta la storia di un tentativo di ricostruire una civiltà umana su un pianeta devastato da guerre e sfruttamento. L’atmosfera magica e surreale promette di trasportare i presenti in un mondo fantastico, ricco di suggestioni e riflessioni. A seguire, il palco si sposterà al Cortile ex Asilo alle 21, dove Girovago e Rondella presenteranno il loro spettacolo “Manoviva”. In particolare, questo nuovo capitolo del loro repertorio combina l’arte della clownerie con elementi di

