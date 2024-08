Grave incidente sulla sopraelevata, un ferito

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla sopraelevata sud di Olbia intorno alle 12:45, causando disagi alla circolazione. Il bilancio è di una donna ferita. L’incidente ha coinvolto un’auto e un bus che si sono scontrati frontalmente per ragioni ancora in corso di accertamento. La conducente dell’auto, unica persona a bordo del veicolo, ha riportato ferite e ha ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del 118-Areus intervenuto tempestivamente sul luogo. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Olbia in gravi condizioni. Nessuno tra i passeggeri dell’autobus ha riportato ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, evitando così ulteriori rischi per la circolazione e facilitando le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e individuare le cause che hanno portato all’incidente. Nel frattempo, il traffico sulla sopraelevata sud ha subito forti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti. Le operazioni di

