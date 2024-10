Santa Giusta, incidente sulla provinciale: un ferito

Un incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la strada provinciale 49, nei pressi di Santa Giusta. Una donna, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo a causa delle difficili condizioni meteorologiche, con la pioggia battente che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è uscita di strada ed è finita in cunetta, riportando danni. Immediatamente allertati i soccorsi, il personale del 118, coordinato dalla centrale operativa Areus di Cagliari, è giunto sul posto con tempestività. La donna è stata prontamente stabilizzata dai soccorritori e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi del caso, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel frattempo, si rinnova l’appello alla prudenza per tutti gli automobilisti, soprattutto in queste giornate di maltempo, dove il rischio di perdere il controllo del veicolo aumenta notevolmente. Incidenti come questo sono un

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

