Nubifragio a Oristano, allagamenti e disagi: la situazione

Un violento nubifragio ha causato disagi nelle aree più basse della città di Oristano. Le forti piogge hanno trasformato le strade principali in fiumi, rendendo la viabilità quasi impossibile e colpendo anche numerose abitazioni e attività commerciali. In diverse zone, il livello dell’acqua è salito fino a superare i bordi dei marciapiedi. Nonostante l’allerta meteo, la città non è riuscita a evitare gli effetti dell’acquazzone. Cittadini e commercianti sono scesi in strada, armati di stivali, nel tentativo di contenere i danni. Molti di loro si sono adoperati per liberare i tombini intasati, il cui blocco ha ostacolato il deflusso naturale dell’acqua, peggiorando gli allagamenti. In particolare, la Protezione Civile della Sardegna aveva diramato un avviso di allerta meteo valido per martedì 8 ottobre, dalle ore 3 alle 20:59, con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali in diverse aree, tra cui la zona di Oristano, che rientra nell’area di allerta Montevecchio Pischinappiu. Con il trascorrere delle ore e con il cessare delle piogge, la situazione sta gradualmente tornando alla

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie