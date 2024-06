Santa Giusta, abbandona i rifiuti nelle campagne: medico multato

Nell’agro di Santa Giusta, in località “Perdixedda”, un caso di abbandono di rifiuti ha attirato l’attenzione del personale della stazione forestale di Marrubiu. Gli agenti forestali hanno individuato e sanzionato il titolare di uno studio medico di Oristano in seguito al rinvenimento di un grosso quantitativo di materiale abbandonato, pari a circa 2 metri cubi. Il sequestro penale del materiale è stato eseguito dagli agenti, che hanno prontamente informato dell’accaduto la Procura della Repubblica di Oristano. Le indagini hanno permesso di risalire alla provenienza dei rifiuti, che derivavano dai lavori di ristrutturazione di un edificio utilizzato come studio medico. Il responsabile, identificato come il titolare della società proprietaria dello studio, è stato sanzionato per il reato di smaltimento illecito di rifiuti. In ottemperanza alle disposizioni della stazione forestale di Marrubiu, il trasgressore ha ripristinato lo stato dei luoghi con lo sgombero e il corretto conferimento dei rifiuti in discarica autorizzata. Inoltre, ha provveduto al pagamento di una sanzione pari a 6.500 euro, con la quale si è estinto il

