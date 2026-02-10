Sanremo, la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata
Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. La notizia, anticipata da 'Tv Sorrisi e Canzoni', viene confermata all'Adnkronos in ambienti televisivi.
Poi la conferma via Instagram di Carlo Conti svela anche la serata in cui la top model sarà al Festival della canzone italiana: giovedì 26 febbraio. "Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì - ha detto Conti in un video pubblicato sui social - insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l'ora di incontrarla".
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)[1]
Il suo rapporto con la musica e la carriera in passerella
Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale. La morte del padre, quando aveva appena quattordici anni, segnò un periodo difficile per la famiglia, costretta a reinventarsi per andare avanti.
Dopo il diploma si trasferisce a Čeljabinsk, dove abbandona gli studi di marketing per seguire la sorella in una scuola di estetica. È lì che viene notata da un’agenzia locale: nel 2004 vince il concorso Miss Čeljabinsk e inizia una carriera che la porterà sulle copertine di riviste internazionali e nelle campagne di marchi come Intimissimi, Guess, Lacoste, L’Oréal, Givenchy, Max Mara. Dal 2007 al 2016 è una presenza fissa della Sports Illustrated Swimsuit Issue, diventando una delle modelle più riconoscibili al mondo. Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, in Hercules – Il guerriero.
Icona globale, protagonista di campagne firmate da fotografi come Steven Meisel e Luigi & Iango, Irina Shayk ha attraversato moda, cinema e pop culture, diventando un volto familiare anche fuori dalle passerelle.
La vita privata
A contribuire alla sua fama anche le sue love story: dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all'attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia. Un nome che aggiunge un tocco internazionale al cast del Festival 2026.
Gli altri ospiti e co-conduttori
Irina Shayk va aggiungersi al cast di ospiti e co-conduttori finora confermati. Proprio oggi l'annuncio che Tiziano Ferro si esibirà come super ospite della prima serata[2], mentre ieri la notizia di Nino Frassica nella serata finale[3]. Poi c'è Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere[4] in collegamento dalla Costa Toscana.
Oltre aIrina Shayk saranno co-conduttori Lillo Petrolo[5], Achille Lauro[6] e Can Yaman[7], al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival.
