(Adnkronos) - Riparte 'La Pennicanza' e, puntuali, ritornano gli ormai celebri 'spoiler' di Fiorello sul prossimo Festival di Sanremo. Lo showman, tornato al timone del programma in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 su Rai Radio2 (e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay) insieme a Fabrizio Biggio, ha subito colto l'occasione per lanciare le sue gag sulla kermesse che sarà condotta da Stefano De Martino.

"Quando parte l'alert è tutta roba vera, tenetevi forte", ha avvertito ironicamente Fiorello in diretta, prima di snocciolare le sue "anticipazioni". Lo showman ha esordito annunciando "tre ospiti". "Una è Maria De Filippi, l'altra è Dua Lipa", ha detto Fiorello, prima di svelare il terzo nome, lanciato come co-conduttore di una terza serata: "Ad accompagnare Stefano De Martino con il codice 02 ci sarà Brad Pitt".

La motivazione fornita dallo showman è legata alle recenti pubblicità dell'attore hollywoodiano: "Dopo il successo del suo spot e la nostra campagna a base di Brad sicuramente qualcuno ha detto: perché non chiamiamo Brad Pitt? A quelli della banca non gli pare vero". La chiosa finale sulla coppia è esilarante: "E poi vuoi mettere De Martino e Brad Pitt insieme? C'è una donna incinta ogni 5 minuti".

Uno spoiler tra il serio e il faceto, d'altronde, Fiorello lo aveva già lanciato lo scorso maggio. Sempre durante una diretta de 'La Pennicanza', lo showman aveva annunciato la presunta reunion dei Måneskin, fissandola proprio per il Festival di Sanremo 2027. Insomma, in attesa di scoprire se gli 'spoiler' troveranno conferme, il circo mediatico attorno a Sanremo 2027, grazie a Fiorello, è già ufficialmente iniziato.