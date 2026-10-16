(Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni ha dato fuoco a uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora. E' successo nella notte tra il 7 e l'8 ottobre a Sanremo, in provincia di Imperia, nella zona di porto Vecchio. Il giovane, di origini tunisine, avrebbe prima cosparso benzina sulle gambe dell'uomo, che stava dormendo, e poi appiccato il fuoco.

L’uomo, che ha riportato ustioni alle gambe, è stato ricoverato due giorni all’ospedale Borea di Sanremo e poi dimesso. A individuare il giovane le immagini delle telecamere di sorveglianza del porto. Le indagini su quanto accaduto e sulle cause, sono affidate ai carabinieri. Il tredicenne, a causa dell'età, non è imputabile.