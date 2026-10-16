(Adnkronos) - Continua il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV, operato nei giorni scorsi per un tumore maligno al polmone. Stando all'ultimo bollettino medico di oggi, venerdì 16 ottobre, si sottolinea un "costante miglioramento delle condizioni generali". Dal Vaticano fanno anche sapere che il Santo Padre oggi ha presieduto la messa all'interno del nosocomio, durante la quale ha anche "distribuito la comunione", e che domenica ci sarà l'Angelus. Il pontefice è di "buon umore", ha infine sottolineato il portavoce Vaticano, Matteo Bruni.

"Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali", hanno fatto sapere i dottori ﻿Luigi Carbone e Stefano Margaritora in un aggiornamento sulla salute del Papa ricoverato al Gemelli. "Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia", spiegano nello specifico.

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