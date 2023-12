Sanità nell’Oristanese, l’assessore promette: “Raddoppio degli Ascot e ci saranno anche gli infermieri”

“Abbiamo rappresento la necessità di una revisione dei contratti per i medici, ma richiamato anche il loro necessario senso di responsabilità nei confronti della salute pubblica”, ha detto ancora Tedeschi. “Non si potevano risolvere tutti i problemi con questo incontro, ma è servito per tenere alta la luce sulla situazione di difficoltà e sono state proposte soluzioni che noi monitoreremo e stimoleremo sempre”.

L’assessore Doria inoltre ha annunciato l’arrivo di infermieri nei singoli Ascot a supporto dei medici. In particolare saranno impegnati in una sorta di triage, sveltendo quindi le procedure negli ambulatori.

Il servizio degli ambulatori straordinari di comunità territoriale – i cosiddetti Ascot – proseguirà anche l’anno prossimo in provincia di Oristano. Lo ha assicurato l’assessore regionale Carlo Doria durante la riunione convocata questa mattina dal prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, per affrontare l’emergenza salute.

Medici in carcere. L’impiego di medici contrattualizzati a tempo determinato è la soluzione ipotizzata dall’assessore Doria per il carcere di Massama, che attualmente ne è carente. Una soluzione che potrebbe far superare il duro scontro innescato la Asl e i medici di Guardia medica, ai quali lo scorso mese di agosto era stato chiesto dalla direzione del Distretto Sanitario di occuparsi anche dei detenuti del carcere di Massama, dove alcuni turni notturni rimanevano scoperti per la carenza di professionisti interni.

Giovedì, 21 dicembre 2023