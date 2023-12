Da Santu Lussurgiu fino al Polo Nord, spedite le letterine dei bambini della scuola primaria per Babbo Natale

“Ai piccoli non manca certo la curiosità”, ammette Federico Soriga, capo squadra del Centro di distribuzione della corrispondenza di Oristano, “ci hanno letteralmente ‘tempestato’ di domande per testare la nostra affidabilità in quanto collaboratori di Babbo Natale. Hanno voluto sapere tutto: se l’indirizzo riportato sulle buste fosse corretto e se le lettere sarebbero arrivate in tempo, così come i doni richiesti, quali erano le condizioni di salute di Babbo Natale e dei suoi collaboratori, oltre a voler avere i dettagli sull’ufficio postale di Rovaniemi. Qualcuno ci ha anche chiesto se Babbo Natale parla e capisce il sardo e se conosce bene la strada per Santu Lussurgiu”.

Nell’isola, in pochi giorni, il personale di Poste Italiane ha intercettato numerosissime letterine spedite dai 441 uffici postali presenti sul territorio e dalle tante cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione. Il contenuto delle letterine è, come sempre, molto vario: la fanno da padrone le richieste di giochi all’ultimo grido, dalla bambola più alla moda alla consolle per giochi di ultima generazione, senza dimenticare lo sport nazionale per eccellenza, con le richieste di sciarpe e maglie delle squadre di calcio, sino ad arrivare alle carte da gioco, ai libri e alle “costruzioni”. Come ogni anno, però, i bambini sardi rivolgono un pensiero anche a chi soffre, come le vittime delle guerre in Ucraina e Palestina, o della povertà, come in molti paesi del terzo mondo. L’altruismo e la generosità passano anche da un gesto semplice, come la scrittura e l’invio di una letterina.