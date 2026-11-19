(Adnkronos) - Lo sviluppo della telemedicina e dei servizi di prossimità sta progressivamente spostando la cura fuori dall’ospedale, permettendo ai pazienti di usufruire di servizi vicini a casa, con tempi di attesa minori e una mobilità più snella, ma la disomogeneità territoriale resta l’ostacolo più grande da superare. È quanto emerso dalla survey somministrata a più di 20 associazioni di pazienti nella cornice della campagna 'Connessioni di Cura – Conoscere per agire', il progetto promosso da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca Italia per offrire occasioni di confronto sui temi del mondo salute alle realtà del Terzo Settore. Alla domanda riguardante gli ostacoli per portare la cura vicino alle persone - informa una nota - il 26% delle risposte ha infatti indicato le disparità geografiche come principale criticità, seguita da risorse insufficienti per il territorio e l’assistenza domiciliare integrata (21%) e dallo scarso coordinamento tra ospedale e comunità (20%). Del significato di questi dati, del futuro della logistica sanitaria e dei nuovi modelli di valore e sostenibilità si è parlato oggi al Mind di Milano, in occasione dell’evento 'La sanità ai tempi dell’innovazione', primo incontro nazionale della campagna. Durante l’evento istituzioni, professionisti, esperti ed enti si sono confrontati sul futuro della sanità, in una giornata costruita per favorire un coinvolgimento attivo delle Associazioni di pazienti.

"I nuovi modelli di presa in carico, ripensare la logistica come vera infrastruttura di cura e dare nuovo valore a ciò che l’innovazione produce: sono le tre direttrici su cui oggi abbiamo scelto di confrontarci – dichiara Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge –. Ma riscrivere l’equità significa implementare un modello in cui le associazioni siano interlocutori attivi, non solo destinatari delle decisioni. Con Connessioni di Cura vogliamo creare strumenti per potenziare questo percorso".

"La sanità sta cambiando profondamente e, insieme a lei, devono evolvere anche le forme della partecipazione – sottolinea Francesca Patarnello, VicePresident Market Access & Government Affairs, AstraZeneca Italia –. Per le Associazioni e il Terzo settore si stanno aprendo nuovi spazi nei processi decisionali, ma questo non è sufficiente per riuscire a incidere. Con il nostro sostegno all’incontro di oggi e a tutto il percorso di Connessioni di Cura vogliamo contribuire alla creazione di una piattaforma di confronto, ma anche rendere più chiara la forza e l’importanza che le decisioni partecipate rappresentano nelle fasi di cambiamento come quelle che stiamo attraversando. Solo una partecipazione informata, libera, strutturata e autorevole potrà generare proposte di cambiamento eque, concrete e sostenibili".

Dalla survey è emerso un mondo associativo fiducioso verso lo spostamento della cura dall’ospedale al territorio: nel 57% delle risposte - dettaglia la nota - è stato infatti dichiarato di provare più fiducia che preoccupazione. Sono presenti, però, alcune perplessità, che riguardano la qualità dei servizi territoriali e le possibili inefficienze, la chiarezza su chi li gestirà, la scarsa integrazione tra i sistemi e le cartelle cliniche e il rischio di ampliare le disuguaglianze di accesso, in caso non venissero attivati organismi di vigilanza. Pesa anche la conoscenza dei nuovi modelli: il 96% pensa che le Case di Comunità possano migliorare la vita delle persone, così come il telemonitoraggio a domicilio (87%), l’assistenza domiciliare (91%) e la farmacia dei servizi (74%), mentre per quanto riguarda l’ospedale virtuale la maggior parte (61%) dichiara di non avere conoscenze sufficienti per poter rispondere.

Le domande hanno riguardato anche i servizi afferenti alla logistica sanitaria, come la consegna dei farmaci a domicilio, televisite, teleconsulti, telemonitoraggio, trasporto sanitario assistito e sperimentazioni cliniche decentralizzate, che risultano troppo spesso presenti solo in determinati territori o strutture. Sul fronte dei nuovi modelli di valutazione e sostenibilità economica, le risposte mostrano un’importante mancanza di informazione: il 25% non ha mai sentito parlare di Hta (la valutazione delle tecnologie sanitarie con cui si stabilisce il valore di una nuova terapia) mentre il 42% ne conosce solo a grandi linee il significato. A frenare il coinvolgimento sono principalmente fattori istituzionali: la mancanza di canali formali (26%) e il mancato riconoscimento come interlocutori (24%) raccolgono metà delle risposte, mentre la carenza di competenze tecniche (20%) e di tempo e risorse (15%) indicano in quali ambiti sarebbe utile maggiore formazione.

Alla domanda su quale strumento potrebbe aiutare a segnalare difficoltà e proposte - conclude la nota - le risposte più frequenti chiedono azioni congiunte tra associazioni e collaborazione con altri enti: emerge quindi la necessità di fare squadra, obiettivo primario del progetto Connessioni di Cura, che nella primavera 2027, in occasione del Festival delle Associazioni, permetterà l’incontro tra istituzioni, policy maker e media, per la costruzione di un’agenda di proposte concrete per il sistema salute.