Cagliari, appalto da 21 milioni per la manutenzione delle strade - Notizie

Un appalto da circa 21 milioni di euro per la riqualificazione ordinaria e, in alcuni casi, straordinaria di strade, piazze e marciapiedi: è la gestione integrata della rete viaria presentata a Cagliari. Il servizio coinvolge tre imprese, prevede un presidio continuo di monitoraggio delle strade ed è stato condiviso dall'intero consiglio comunale."Ripristiniamo il call center, con la possibilità per le cittadine e i cittadini di segnalare, e la programmazione di puntuali sistemi di monitoraggio, in modo che anche l'azienda possa intervenire se nota un disservizio sul manto stradale, spiega il sindaco Massimo Zedda -. Oltre all'intervento entro 24 ore in base alle segnalazioni. Parliamo di riparazioni: diverso è il caso delle riqualificazioni complessive, come viale Trieste o alcune piazze, che hanno finanziamenti specifici".Il numero verde è affiancato dal canale Urp e da una nuova email dedicata. Le segnalazioni finora sono 544. Al 30 ottobre, gli interventi eseguiti includono 1.638 ripristini di buche con conglomerato bituminoso a freddo, 90 sui marciapiedi, 79 di pulizia e post-sinistri, 74 ripristini puntuali, 73 su chiusini e caditoie in pronto intervento, 70 cedimenti della pavimentazione, 50 su chiusini e caditoie programmati, 36 su basoli e pavimentazioni lapidee programmati, 18 sul verde pubblico e 13 su basoli in pronto intervento.Zedda richiama poi i disagi dei cantieri: "Gli interventi sui sottoservizi, i lavori della metro dell'Arst, la fibra, il gas e l'Enel hanno determinato un problema, visibile anche ai cittadini: tagli stradali con ripristini in cemento, interventi che devono essere fatti. Questi lavori, interessati da ingenti finanziamenti europei, hanno creato non solo a Cagliari, ma in tutta Italia, un problema molto serio sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione delle strade".Per l'assessore alla viabilità, Yuri Marcialis: "Con questo appalto si cambia...

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