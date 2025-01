"Rischio chiusura per le strutture accreditate: la Regione intervenga"

CAGLIARI - Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e già vicepresidente della commissione sanità, lancia un allarme sulle conseguenze del nuovo Nomenclatore tariffario regionale, che potrebbe portare al collasso delle strutture convenzionate nel Cagliaritano.

"Le nuove tariffe sono inaccettabili", ha dichiarato Tocco, spiegando che il taglio retroattivo dei budget assegnati rischia di portare alla chiusura di diversi presidi privati accreditati, con gravi ripercussioni per i dipendenti, che potrebbero perdere il posto di lavoro.

L'appello al sindaco e alla Giunta regionale

Tocco invita il sindaco di Cagliari, Paolo Zedda, e il Consiglio comunale ad approvare un ordine del giorno che solleciti un intervento urgente della Regione. "L'accesso alle cure deve essere continuo e costante", ha sottolineato, evidenziando il rischio di un ulteriore indebolimento del sistema sanitario isolano.

Le strutture convenzionate, pilastro della sanità pubblica

Secondo il capogruppo di Forza Italia, le strutture private convenzionate rappresentano un tassello fondamentale per la sanità pubblica in Sardegna, offrendo una copertura significativa per le prestazioni specialistiche territoriali.

"Auspichiamo che la Giunta regionale riveda queste tariffe", ha concluso Tocco, invitando al coinvolgimento di specialisti, associazioni e rappresentanti delle strutture per trovare una soluzione che garantisca sostenibilità economica e continuità assistenziale.