Grande successo al TsE di Cagliari per Sangue Nostro. Cronaca di
una strage con lo spettacolo di Michela Gargiulo, Margherita Asta e
Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro, inserito all'interno
della stagione di Teatro Senza Quartiere organizzata dal Teatro del
Segno.
Nell'attentato di Cosa Nostra contro il
sostituto procuratore Carlo Palermo, il 2 aprile 1985 a Pizzolungo,
persero la vita una donna, Barbara Rizzo, e suoi due bambini,
Giuseppe e Salvatore Asta, mentre il giudice, salvatosi grazie
all'altra auto che faceva da scudo, poco tempo dopo scelse di
abbandonare la magistratura. La pièce racconta l'incontro realmente
avvenuto tra Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime e l'ex
magistrato e si ispira al libro Sola con te in un futuro aprile,
dove la protagonista narra la sua storia. Sotto i riflettori Laura
Nardi e Fabrizio Coniglio, che firma anche la regia con Alessia
Giuliani: una scena vuota, al centro una scrivania con due sedie,
due personaggi impegnati in un dialogo difficile, denso di
sottintesi, il tentativo di ricucire una ferita.
Trent'anni dopo l'esplosione dell'autobomba che
ha distrutto la sua famiglia, strappandola brutalmente dall'età dei
giochi, Margherita Asta, oggi responsabile per Libera Contro le
Mafie delle iniziative per i familiari delle vittime, ha deciso di
confrontarsi con il passato e parlare con l'ex magistrato, vero
bersaglio dell'attentato.
In un dialogo emozionante, Margherita Asta e
Carlo Palermo rievocano gli eventi di quella giornata e le
coincidenze che hanno fatto incrociare i loro destini, come il
trasferimento del sostituto procuratore a Trapani e l'insolita
permanenza della famiglia Asta nella casa al mare, con quell'unica
strada provinciale per recarsi in città. Un cupo presagio incombe
sul magistrato, sono anni difficili nella lotta contro la
criminalità organizzata, una sua precedente inchiesta ha portato
alla luce fatti...
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