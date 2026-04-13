Sangue Nostro, il ricordo della strage di Pizzolungo a teatro - Notizie

Grande successo al TsE di Cagliari per Sangue Nostro. Cronaca di una strage con lo spettacolo di Michela Gargiulo, Margherita Asta e Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro, inserito all'interno della stagione di Teatro Senza Quartiere organizzata dal Teatro del Segno.Nell'attentato di Cosa Nostra contro il sostituto procuratore Carlo Palermo, il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, persero la vita una donna, Barbara Rizzo, e suoi due bambini, Giuseppe e Salvatore Asta, mentre il giudice, salvatosi grazie all'altra auto che faceva da scudo, poco tempo dopo scelse di abbandonare la magistratura. La pièce racconta l'incontro realmente avvenuto tra Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime e l'ex magistrato e si ispira al libro Sola con te in un futuro aprile, dove la protagonista narra la sua storia. Sotto i riflettori Laura Nardi e Fabrizio Coniglio, che firma anche la regia con Alessia Giuliani: una scena vuota, al centro una scrivania con due sedie, due personaggi impegnati in un dialogo difficile, denso di sottintesi, il tentativo di ricucire una ferita.Trent'anni dopo l'esplosione dell'autobomba che ha distrutto la sua famiglia, strappandola brutalmente dall'età dei giochi, Margherita Asta, oggi responsabile per Libera Contro le Mafie delle iniziative per i familiari delle vittime, ha deciso di confrontarsi con il passato e parlare con l'ex magistrato, vero bersaglio dell'attentato.In un dialogo emozionante, Margherita Asta e Carlo Palermo rievocano gli eventi di quella giornata e le coincidenze che hanno fatto incrociare i loro destini, come il trasferimento del sostituto procuratore a Trapani e l'insolita permanenza della famiglia Asta nella casa al mare, con quell'unica strada provinciale per recarsi in città. Un cupo presagio incombe sul magistrato, sono anni difficili nella lotta contro la criminalità organizzata, una sua precedente inchiesta ha portato alla luce fatti...

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