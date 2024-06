San Vero Milis, incendio sotto controllo: inizia la bonifica

L’incendio scoppiato questo pomeriggio a San Vero Milis è ora in fase di bonifica. Le fiamme, che avevano minacciato abitazioni e aziende, sono state quasi completamente domate grazie all’intervento massiccio di due aerei Canadair della flotta nazionale e cinque elicotteri regionali. Attualmente, solo due mezzi aerei rimangono nell’area per completare le operazioni di bonifica, mentre a terra lavorano ancora quattro squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari della Protezione Civile, impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai. L’incendio è scoppiato intorno alle 13 nella zona costiera di Putzu Idu, causando immediatamente preoccupazione per la sicurezza delle persone e delle proprietà vicine. Per garantire la sicurezza, due pattuglie dei carabinieri hanno gestito la viabilità, bloccando il traffico lungo la strada provinciale 10 che conduce a Putzu Idu. Il controllo delle fiamme è stato reso particolarmente difficile dal forte vento, che ha alimentato l’incendio e ne ha complicato la gestione. Terreni da pascolo e vaste aree di macchia mediterranea sono state ridotte in cenere, mentre si è temuto

