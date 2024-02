Oristano

Il segretario della Lega sarà in città lunedì

Non solo i leader nazionali dei partiti del Campo largo : anche il centrodestra si prepara ad accogliere a Oristano il primo volto noto della politica nazionale, in vista delle elezioni regionali. Lunedì prossimo, 12 febbraio, arriverà in città il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Per il momento è previsto un incontro nella sede del Consorzio industriale provinciale di Oristano, alle 17.

Cinque anni fa Salvini aveva tenuto un comizio in piazza Eleonora, per lanciare la candidatura dell’attuale governatore, Christian Solinas. Stavolta, invece, il leader della Lega farà ritorno a Oristano per spingere la coalizione di centrodestra guidata da Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari.

Truzzu dovrà sfidare il Campo largo di Alessandra Todde, la Coalizione sarda di Renato Soru e la candidata della lista Sardigna R-esiste, Lucia Chessa.

In Sardegna si voterà domenica 25 febbraio.

Venerdì, 9 febbraio 2024