Salute, i dati dei territori per prevenire le malattie ambientali - Notizie

In Sardegna si parte dalle zone del Sulcis Iglesiente, del Guspinese e di Porto Torres.Sono aree segnate da una lunga storia di attività industriali e minerarie. Sintesi, il progetto promosso da Ares Sardegna - responsabile scientifico Luigi Minerba -, vuole coinvolgere istituzioni, comunità scientifica e operatori del settore con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo dei dati come strumento fondamentale per orientare le politiche sanitarie e rafforzare le attività di prevenzione. Analisi, monitoraggio e raccolta di elementi utili per intervenire il più presto possibile. Questo il messaggio lanciato questa mattina nel corso del convegno a Cagliari intitolato "La salute dei territori si legge nei dati"."Sintesi - è stato spiegato dai relatori - è un'iniziativa promossa nel quadro degli interventi nazionali dedicati all'integrazione tra ambiente e salute nei territori interessati da contaminazioni ed è finanziato dal Piano nazionale complementare". Il progetto promuove studi di popolazione e interventi innovativi per affrontare in modo sistematico le disuguaglianze sociali legate alle esposizioni ambientali, mettendo in relazione conoscenza scientifica programmazione dei servizi.Non solo Sardegna: coinvolti complessivamente quattordici regioni e 22 Siti di interesse nazionale (Sin). L'iniziativa si fonda su una rete di soggetti istituzionali e scientifici che include Regioni, Aziende sanitarie locali, Università, Agenzie ambientali, Istituti zooprofilattici e altre strutture del sistema sanitario e della prevenzione, in raccordo con il coordinamento scientifico del progetto a livello nazionale."La dimensione di rete - sottolineano i promotori del progetto - consente di integrare competenze ambientali, epidemiologiche e sanitarie, favorendo una lettura più completa e sistemica dei territori". Il progetto, a livello regionale, coinvolge diversi assessorati, dalla difesa dell'Ambiente alla Sanità, dalle Politiche sociali alla Programmazione. In Sardegna sono numerosi gli accordi di collaborazione stipulati tra Ares e gli enti coinvolti nella raccolta e...

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