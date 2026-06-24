In Sardegna si parte dalle zone del Sulcis Iglesiente, del Guspinese e di Porto Torres.
Sono aree segnate da una lunga storia di
attività industriali e minerarie. Sintesi, il progetto promosso da
Ares Sardegna - responsabile scientifico Luigi Minerba -, vuole
coinvolgere istituzioni, comunità scientifica e operatori del
settore con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo dei dati come
strumento fondamentale per orientare le politiche sanitarie e
rafforzare le attività di prevenzione. Analisi, monitoraggio e
raccolta di elementi utili per intervenire il più presto possibile.
Questo il messaggio lanciato questa mattina nel corso del convegno
a Cagliari intitolato "La salute dei territori si legge nei
dati".
"Sintesi - è stato spiegato dai relatori - è
un'iniziativa promossa nel quadro degli interventi nazionali
dedicati all'integrazione tra ambiente e salute nei territori
interessati da contaminazioni ed è finanziato dal Piano nazionale
complementare". Il progetto promuove studi di popolazione e
interventi innovativi per affrontare in modo sistematico le
disuguaglianze sociali legate alle esposizioni ambientali, mettendo
in relazione conoscenza scientifica programmazione dei servizi.
Non solo Sardegna: coinvolti complessivamente
quattordici regioni e 22 Siti di interesse nazionale (Sin).
L'iniziativa si fonda su una rete di soggetti istituzionali e
scientifici che include Regioni, Aziende sanitarie locali,
Università, Agenzie ambientali, Istituti zooprofilattici e altre
strutture del sistema sanitario e della prevenzione, in raccordo
con il coordinamento scientifico del progetto a livello
nazionale.
"La dimensione di rete - sottolineano i
promotori del progetto - consente di integrare competenze
ambientali, epidemiologiche e sanitarie, favorendo una lettura più
completa e sistemica dei territori". Il progetto, a livello
regionale, coinvolge diversi assessorati, dalla difesa
dell'Ambiente alla Sanità, dalle Politiche sociali alla
Programmazione. In Sardegna sono numerosi gli accordi di
collaborazione stipulati tra Ares e gli enti coinvolti nella
raccolta e...