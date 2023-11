Salute e disagi. Il sindaco accusa l’Asl di Oristano: “Nessuna promessa è stata mantenuta”

Laconi

Dura presa di posizione del sindaco di Laconi Argiolas

Nessun servizio attivato, ma anzi, solo interruzioni di servizio. Il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas denuncia ancora “l’assurda condizione della Casa della Salute”.

In una lettera inviata al direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, chiede un “incontro con tutti gli amministratori locali per una nuova calendarizzazione di interventi seri e concreti che non risultino, alla luce dei fatti, mere promesse che il vento porta via”.

Argiolas parla, infatti, di “promesse mai realizzate, neppure in parte”.

“Ooltre a non vedere manco l’ombra della riattivazione di alcuni servizi sanitari essenziali, né di medici specialistici o infermiere di comunità”, chiarisce nella lettera indirizzata al manager dell’Asl, “anche il tanto decantato servizio prelievi, partito in pompa magna nelle dichiarazioni giornalistiche, si è ridotto a servizio pressoché inesistente, complicato e perfino inutile in una simile condizione organizzativa”.

“Le uniche comunicazioni ufficiali che raggiungono lo scrivente sono sempre relative ad interruzioni di servizio che arrivano senza alcun preavviso con notevoli difficoltà per l’utenza”, denuncia ancora il primo cittadino di Laconi. “Con estremo rammarico, troppo spesso i miei concittadini mi riferiscono di essere trattati in modo arrogante e presuntuoso dal personale della Asl, sia in loco che al telefono ed è certamente chiaro che non tollererò altre segnalazioni in tal senso”.

Anche sul fronte dei pagamenti e della sala d’attesa il servizio per i cittadini di Laconi è ancora carente: “Non si è venuti a capo nemmeno del problema relativo al pagamento dei servizi da remoto né tanto meno dell’assurda problematica relativa all’apertura della sala d’aspetto interna della struttura, con i nostri concittadini ancora costretti, alle volte, ad attendere all’esterno l’arrivo dei medici; tutto questo è inaccettabile, specie dopo anni di segnalazioni e rassicurazioni in merito”, denuncia ancora Salvatore Argiolas.

“Anche le richieste di incontro avanzate dietro specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale sono cadute nel vuoto e rimaste senza riscontro alcuno, a testimonianza che quel che manca non è solo il personale sanitario ma anche l’interesse ad incontrare gli amministratori locali per affrontare congiuntamente le evidenti difficoltà in ambito sanitario (e non solo), dei cittadini delle zone interne e maggiormente svantaggiate della Sardegna”, conclude amaramente il sindaco di Laconi.

Lo scorso anno Salvatore Argiolas, dopo numerose richieste inascoltate aveva si era dello pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica.