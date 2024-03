Oristano

Gli aggiornamenti segnalati dall’Asl 5

Alcuni aggiornamenti per tre ambulatori straordinari di comunità territoriale, in provincia di Oristano. L’Asl 5 ha comunicato che domani, mercoledì 20 marzo, l’Ascot di Bauladu non sarà operativo. Il servizio, in via Antonio Gramsci 3, è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base a Bauladu, Milis e Tramatza.

Il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Seneghe previsto per giovedì 21 marzo è stato invece posticipato a venerdì 22, dalle 8 alle 13. Il servizio, in via Po, è riservato ai pazienti senza medico di famiglia a Seneghe e Bonarcado.

Infine, da lunedì prossimo, 25 marzo, nuovo calendario di apertura dell’Ascot a San Vero Milis: il lunedì dalle 8 alle 13, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19. Il servizio, in via Santa Barbara 13, è solo per i pazienti di San Vero Milis, Narbolia e Zeddiani che non hanno il medico di base.

Sono 25 gli Ascot attivati nell’Oristanese: Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana e