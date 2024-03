Oristano

Tutte le informazioni per i controlli previsti ad aprile



Saranno quattro le giornate di aprile dedicate agli screening gratuiti per i cittadini di Oristano e Cabras, organizzate dalle sezioni locali delle Associazione Nazionale tutte Età per la Solidarietà (Anteas).

Gli appuntamenti rientrano nel progetto “I giorni della prevenzione”, parzialmente finanziato con la raccolta del 5 per mille, con il contributo e il patrocinio del Comune di Cabras (unitamente a una raccolta fondi organizzata dal centro del Sinis) e il patrocinio del Comune di Oristano.

Dalle 9 alle 12,30, i cittadini potranno sottoporsi a degli screening ecografici eseguiti dai medici specialisti dell’Associazione medici della prevenzione (Amdp). Si parte da Cabras, con appuntamento al Centro polivalente, in via Tharros. Il 3 aprile previsti i controlli della tiroide, per un massimo di 80 pazienti. Il 10 aprile sarà la volta degli screening al fegato e colecisti, per 60 pazienti sopra i 40 anni.

Ci si sposterà poi a Oristano, nei locali di via Benedetto 29: mercoledì 17 aprile 50 donne sopra i 35 anni potranno sottoporsi alle ecografie al seno; il 20 aprile in programma gli screening