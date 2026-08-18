Sono saliti a sedici i casi umani di contagio da virus della Febbre del Nilo nella Provincia di Oristano. Le ultime due diagnosi sono state per due ultrasettantenni: il primo ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano, il secondo invece, dopo un passaggio al pronto soccorso, ha fatto rientro a casa.
Immediatamente sono state avviate dal
dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta
epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte
delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza
delle persone che hanno contratto il virus.
Il primo caso di West Nile risale al maggio
scorso e ha riguardato un soggetto ultrasessantenne, il secondo una
persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e
sviluppato la malattia, era purtroppo deceduta. Il terzo caso, un
ultrasessantenne, che è stato dimesso dal presidio ospedaliero
oristanese ed è tornato a casa, il quarto un ultraottantacinquenne,
ancora ricoverato al San Martino, il quinto caso e il sesto caso un
cinquantenne e un ultrasettantenne, che hanno fatto rientro
entrambi nelle loro abitazioni, il settimo e l'ottavo caso due
ultrasettantenni ancora ricoverati all'ospedale San Martino di
Oristano, il nono un ultracinquantenne, che ha già fatto rientro a
casa. Dal decimo al dodicesimo caso due ultrasettenni e un
ultracinquantenne, ancora ricoverati presso il presidio ospedaliero
oristanese, il tredicesimo e quattordicesimo caso un
ultracinquantenne e un ultraottantenne, anche loro ancora in
osservazione nell'ospedale di Oristano.
"Invitiamo- raccomanda la direttrice del
dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras- ancora una
volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili
e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a
proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti
che ricordiamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray
repellenti e abiti lunghi quando si...