(Adnkronos) - Zombie, vampiri, creature della notte, anime dannate, clown inquietanti e personaggi usciti dagli incubi più oscuri: è arrivato il momento di entrare nel cast dell'Halloween di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, che apre ufficialmente le selezioni per l'edizione 2026 del suo celebre Halloween e cerca circa 100 figure tra attori, performer e figuranti che animeranno le diverse produzioni artistiche e le aree tematizzate del Parco, regalando ai visitatori un'esperienza immersiva all'insegna della suspense, dell'adrenalina e del divertimento.

Il Parco, si legge in un anota, è alla ricerca di persone maggiorenni, dinamiche, con una buona presenza scenica e una naturale predisposizione all'interpretazione di personaggi horror. Esperienze come attore, performer, animatore o in eventi analoghi sono apprezzate, ma non rappresentano un requisito indispensabile: durante le selezioni verranno valutate soprattutto le capacità interpretative, l'improvvisazione, il movimento scenico e l'interazione con il pubblico. Non è necessario possedere costumi specifici, né sapersi truccare autonomamente. Costumi, caratterizzazione e make-up saranno infatti realizzati successivamente dal team artistico di Mirabilandia, che definirà ogni personaggio in base al ruolo assegnato.