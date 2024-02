Terralba

Un’escursione proposta dall’Associazione fotografi naturalisti



Una pedalata di 30 km in sella alla mountain bike per celebrare la Giornata mondiale delle zone umide: è la proposta dell’Associazione fotografi naturalisti italiani per il pomeriggio di domani, sabato 17 febbraio.

Lungo un percorso ad anello, si andrà alla scoperta del territorio intorno al rio Mogoro e al Flumini Mannu. Partenza alle 15 da Terralba e rientro intorno alle 18. L’iniziativa è rivolta agli escursionisti in possesso di una bici propria (ma c’è la possibilità di noleggiare una bici, anche a pedalata assistita).

I partecipanti saranno guidati da Alessandro Basile attraverso le vie di penetrazione agraria, per giungere ai piedi degli stagni di San Giovanni e Santa Maria. Ad accompagnarli lungo il percorso anche il fotografo naturalista terralbese Gabriele Espis e la biologa Valentina Corrias, che daranno informazioni sull’avifauna presente nella grande zona umida. Andrea Vaccargiu e Alessandro Rosas, dell’associazione culturale Selas, mostreranno i resti risalenti all’epoca romana e medievale presenti in questo contesto ambientale unico.

La giornata vuole ricordare la firma della Convenzione di Ramsar. “Il documento, che 53 anni fa metteva le basi per la protezione delle zone umide e ne incentivava la conservazione con un uso saggio delle risorse come l’acqua, è uno strumento ancora valido per la difesa e la conoscenza di questo ecosistema ricco di biodiversità, in forte degrado a seguito dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche”, spiegano dall’Afni. “Per questo motivo, anche quest’anno, i fotografi naturalisti vogliono far conoscere al pubblico questi spazi naturali e incoraggiare le buone pratiche di conservazione”.