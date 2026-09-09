(Adnkronos) - Ryanair non perde l’occasione per 'punzecchiare' l’Inter dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri escono dal 'Bernabeu' con un ko per 2-1, complici gli errori di Curtis Jones e Josep Martinez. La compagnia aerea sceglie X per lanciare una battuta destinata a far discutere. "Ah… il volo di ritorno a Milano sarà di un silenzio tombale", scrive la compagnia aerea, con un chiaro riferimento alla delusione dei nerazzurri dopo la sconfitta al Bernabéu. È il classico sfottò sui social di Ryanair, che spesso prende in giro squadre e personaggi famosi dopo le loro sconfitte.