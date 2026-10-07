(Adnkronos) - “Accogliamo con grandissimo orgoglio l’ingresso di Royal Caribbean Group nel Consiglio dei Soci di Alis, un’adesione di massimo rilievo per la nostra Associazione, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e ampliamento della nostra rappresentanza a livello nazionale e internazionale. Con questa adesione, Alis non solo amplia la propria rete con una realtà di assoluta qualità, ma apre anche al settore crocieristico, accogliendo uno dei principali operatori mondiali del comparto". Così Guido Grimaldi, Presidente di Alis, commenta l’ingresso di Royal Caribbean Group aggiungendo che "siamo particolarmente soddisfatti di avviare questo nuovo percorso insieme a un Gruppo che opera a livello globale con visione e determinazione, distinguendosi per capacità di investimento, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità. L’ingresso di Royal Caribbean Group conferma inoltre la volontà di Alis di coinvolgere realtà leader nei propri comparti, favorendo la condivisione di competenze ed esperienze tra i diversi settori produttivi e promuovendo sinergie capaci di generare valore per l’intero sistema economico. Siamo convinti infatti che la presenza di questo importante Gruppo all’interno di ALIS possa favorire nuove opportunità di confronto e collaborazione tra i principali operatori della logistica, dello shipping, del turismo e dei servizi, contribuendo così sempre più allo sviluppo dell’economia del mare e del Sistema Paese".

Royal Caribbean Group è tra i maggiori gruppi crocieristici al mondo e, attraverso una flotta tra le più moderne e innovative del settore, collega centinaia di destinazioni nei principali mercati globali, offrendo esperienze di viaggio all’avanguardia e contribuendo in maniera significativa allo sviluppo dell’economia turistica e marittima. Da anni leader nell’innovazione del comparto crocieristico, Royal Caribbean Group ha introdotto numerose soluzioni tecnologiche e ambientali volte a migliorare l’efficienza operativa e a ridurre l’impatto delle proprie attività, investendo costantemente in nuove tecnologie, combustibili alternativi e progetti finalizzati alla transizione energetica del settore marittimo.

“Royal Caribbean Group ha scelto di entrare in Alis perché ne condivide la visione di un ecosistema della mobilità sempre più integrato, innovativo e sostenibile, nel quale la collaborazione tra settori diversi possa generare valore duraturo per le persone, le comunità e il pianeta. Il nostro business nasce dalle connessioni: tra mare e terra, porti e destinazioni, persone e comunità, imprese ed economie. Crediamo che queste connessioni non siano semplicemente parte della nostra industria, ma rappresentino un motore fondamentale di sviluppo e crescita sostenibile. Alis riunisce imprese, istituzioni e protagonisti della mobilità, della logistica, dei trasporti e dell’economia del mare, - spiega Alessandro Carollo, Associate Vice President, Government Relations, Royal Caribbean Group - creando uno spazio di dialogo e collaborazione sulle sfide e sulle opportunità che stanno definendo il futuro. Riteniamo che questo approccio collettivo sia essenziale per promuovere l’innovazione, rafforzare le infrastrutture, migliorare l’efficienza e accelerare la transizione verso modelli di mobilità più sostenibili. Entrando in Alis, Royal Caribbean Group vuole mettere a disposizione la propria esperienza internazionale, la capacità di innovazione e una prospettiva globale, contribuendo al tempo stesso a valorizzare le competenze e le esperienze dell’ecosistema italiano ed europeo: insieme possiamo rafforzare le connessioni tra mare, porti, territori, persone e filiere, trasformandole in opportunità di crescita sostenibile, prosperità condivisa e costruzione di un futuro più resiliente”.