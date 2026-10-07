Malore per il copilota, volo Easyjet rientra a 20 minuti dal decollo
(Adnkronos) - Un volo EasyJet, diretto alle Isole Canarie, è stato costretto a interrompere il viaggio poco dopo il decollo questa mattina, dopo che il copilota si è sentito male durante il volo. Come si legge sul sito specializzato airlive.net l'aereo era decollato dall’aeroporto John Lennon di Liverpool diretto a Fuerteventura.
A soli 20 minuti dall’inizio del volo, mentre si trovava in fase di salita nello spazio aereo britannico, l’equipaggio ha segnalato un problema di salute che ha coinvolto il primo ufficiale. Il comandante ha deciso di effettuare un’inversione di rotta e di richiedere il ritorno immediato a Liverpool.
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