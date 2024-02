Cronaca Sorpreso da una pattuglia

Cagliari

Sorpreso da una pattuglia

Sorpreso dai carabinieri a rovistare in un’auto è stato trovato in possesso di oggetti rubati e un coltello. È scattato l’arresto per furto aggravato e una denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere per un disoccupato senegalese di 34 anni.

Il fatto è avvenuto a Cagliari, in via Timavo, nella serata di ieri. L’uomo, residente a Quartu Sant’Elena e già noto alle forze dell’ordine, ha preso di mira una Lancia Delta di proprietà di un sessantenne residente poco distante, ma ha attirato l’attenzione di una pattuglia.

Durante il controllo, i militari gli hanno trovato addosso un marsupio con all’interno una tessera sanitaria, il cui furto era stato denunciato da un 42enne cagliaritano alcuni giorni prima; un permesso di soggiorno intestato a un connazionale ventunenne e una borsa in pelle con 140 euro. Sequestrato anche un coltello a serramanico di genere proibito.

Dopo le procedure di rito, il trentaquattrenne è stato accompagnato alla sua abitazione e messo agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamane presso il tribunale di Cagliari.

Lunedì, 19 febbraio 2024

commenta