Ronn Moss, 'per anni non riuscivo a separare me da Ridge, poi ho detto basta' - Notizie

(di Francesco Gallo) "Mi ci sono voluti anni per separare Ridge da Ronn. Portavo Ridge a casa e interiormente mi logoravo a causa del carico emotivo. E mi sono detto: 'Devo smetterla di fare questo perché sento che sta avendo un brutto effetto su me'. Certo con questo personaggio ho imparato come si apre una bottiglia di champagne e fare un vero papillon, invece di usare quello a clip. Ho imparato anche qualcosa in più sulla moda, un elemento che a me però non interessa affatto". A parlare così oggi al Filming Sardegna Festival è Ronn Moss, classe 1952, più conosciuto come Ridge Forrester uno dei principali protagonisti della soap 'Beautiful' dal 1987 al 2012, ovvero per circa 25 anni e 6.407 episodi. Un numero esagerato che lo colloca tra gli attori più presenti nella storia delle serialità tv.Oggi Moss in versione hippy, camicia coreana bianca in un trionfo di catene e orecchini, è al Filming, insieme alla moglie Devin Devasquez, per presentare il suo primo film da regista 'Tex McKenzie", un western esoterico e spirituale che potrebbe diventare una serie.È stato difficile non essere più Ridge dopo 25 anni? "No, non è stato così difficile perché non mi prendo così sul serio. Mi fa piacere che le persone abbiano guardato lo show per tutti quegli anni, e amo il fatto che me lo dicano. E fare foto con la gente e tutto il resto, ci sono certo cose peggiori al mondo che dover fare questo. E penso che sia un'opportunità per me oggi essere uscito dallo schermo dopo aver toccato il cuore delle persone ovunque".Sono stati infatti oltre 100 Paesi in cui è stata trasmessa la soap e circa 26 milioni di spettatori al giorno...

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