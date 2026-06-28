(di Francesco Gallo) "Mi ci sono voluti anni per separare Ridge da Ronn. Portavo Ridge a casa e interiormente mi logoravo a causa del carico emotivo. E mi sono detto: 'Devo smetterla di fare questo perché sento che sta avendo un brutto effetto su me'. Certo con questo personaggio ho imparato come si apre una bottiglia di champagne e fare un vero papillon, invece di usare quello a clip. Ho imparato anche qualcosa in più sulla moda, un elemento che a me però non interessa affatto". A parlare così oggi al Filming Sardegna Festival è Ronn Moss, classe 1952, più conosciuto come Ridge Forrester uno dei principali protagonisti della soap 'Beautiful' dal 1987 al 2012, ovvero per circa 25 anni e 6.407 episodi. Un numero esagerato che lo colloca tra gli attori più presenti nella storia delle serialità tv.
Oggi Moss in versione hippy, camicia coreana
bianca in un trionfo di catene e orecchini, è al Filming, insieme
alla moglie Devin Devasquez, per presentare il suo primo film da
regista 'Tex McKenzie", un western esoterico e spirituale che
potrebbe diventare una serie.
È stato difficile non essere più Ridge dopo 25
anni? "No, non è stato così difficile perché non mi prendo così sul
serio. Mi fa piacere che le persone abbiano guardato lo show per
tutti quegli anni, e amo il fatto che me lo dicano. E fare foto con
la gente e tutto il resto, ci sono certo cose peggiori al mondo che
dover fare questo. E penso che sia un'opportunità per me oggi
essere uscito dallo schermo dopo aver toccato il cuore delle
persone ovunque".
Sono stati infatti oltre 100 Paesi in cui è
stata trasmessa la soap e circa 26 milioni di spettatori al giorno...