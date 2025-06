Morta Rebekah Del Rio, addio alla voce iconica di 'Mulholland Drive'

(Adnkronos) - Rebekah Del Rio, la cantante e attrice statunitense divenuta celebre per la toccante interpretazione di "Llorando" nella pellicola cult "Mulholland Drive" (2001) di David Lynch, è morta nella sua casa di Los Angeles all'età di 57 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 23 giugno, è stata confermata dall’Ufficio del Coroner di Los Angeles, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso, come riportano i media Usa.

Nata a Chula Vista in California il 10 luglio 1967, Del Rio aveva iniziato la sua carriera musicale a San Diego prima di trasferirsi a Los Angeles. La sua svolta artistica arrivò a metà degli anni '90, quando incontrò il regista David Lynch grazie all'agente Brian Loucks. Lynch, affascinato dalla voce struggente della cantante, le chiese di eseguire "Llorando" - una versione in spagnolo del celebre "Crying" di Roy Orbison - durante un'audizione privata. Il regista, in quel momento al lavoro sull'adattamento cinematografico di un suo progetto televisivo rifiutato dalla rete americana Abc, decise di costruire attorno a quella performance una delle sequenze più celebri della sua filmografia: la scena del Club Silencio. Il momento, diventato iconico nella storia del cinema, vede le protagoniste Naomi Watts e Laura Harring commuoversi fino alle lacrime mentre Del Rio canta in playback, per poi accasciarsi sul palco al termine dell'esibizione. Eppure, come lei stessa raccontò in un'intervista del 2022 a IndieWire, ogni take venne registrato dal vivo: "Cantavo ogni volta. Volevo che quelle emozioni si vedessero nella mia gola. Naomi e Laura erano lì, e io cantavo per loro".

Quella breve ma potentissima apparizione segnò l'ingresso di Del Rio nel mondo del cinema, portandola a collaborare con altri registi, tra cui Richard Kelly, che la volle nel 2006 in "Southland Tales - Così finisce il mondo", dove interpretò una versione apocalittica dell'inno nazionale americano, "The Star-Spangled Banner". La sua voce ha impreziosito anche le colonne sonore di "Sin City", "Man on Fire - Il fuoco della vendetta" e "Streets of Legend".

Il legame con David Lynch non si interruppe mai. La cantante tornò nell'universo lynchiano nel 2017 con una performance nella serie "Twin Peaks: The Return", accanto a Moby, e partecipò anche a numerosi concerti dal vivo della Red Room Orchestra, che celebrava le musiche dei film e delle serie del visionario regista. Solo due settimane prima della sua scomparsa, si era esibita durante un evento benefico dedicato proprio a Mulholland Drive a Los Angeles.

Rebekah Del Rio ha affrontato anche tragedie personali. Nel 1986 era diventata madre di Phillip C. DeMars, morto prematuramente nel 2009 all'età di 23 anni.

Definita dal "San Diego Union-Tribune" come una delle dieci migliori voci della contea, Del Rio ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva grazie a un'esibizione capace di evocare dolore, bellezza e misteri, proprio come i sogni di celluloide di cui faceva parte. (di Paolo Martini)

