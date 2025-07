Roma, sparatoria fuori da locale all'Eur: ferito addetto sicurezza

(Adnkronos) - Un uomo ha ferito con un colpo di pistola un addetto alla sicurezza del locale 'Fiesta', in zona Eur. E' successo intorno alle 3.30 nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo è poi fuggito in auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione e della Squadra mobile che hanno subito avviato le indagini per risalire all'autore della sparatoria, anche visionando le telecamere di videosorveglianza.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie