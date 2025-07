Napoli, obiettivo Ndoye: Conte alza l'offerta, accordo vicino

(Adnkronos) - Dan Ndoye è uno dei principali obiettivi di calciomercato del Napoli. Il club partenopeo ha individuato nell'esterno offensivo del Bologna il rinforzo perfetto per il suo attacco, secondo le ultime news di oggi, giovedì 24 luglio. Antonio Conte ha alzato il pressing invitando il ds Giovanni Manna ad alzare l'offerta per lo svizzero.

Il Napoli sarebbe infatti pronto ad arrivare fino a 40 milioni comprensivi di bonus per Ndoye, nove gol e sei assist nell'ultima stagione, a fronte di una richiesta di 45. Le parti, insomma, si stanno man mano avvicinando, ma il club partenopeo non è l'unico interessato al giocatore. Sulle sue tracce c'è anche il Nottingham Forest, che nei giorni scorsi si sono visti rifiutare un'offerta da 30 milioni.

Ndoye avrebbe dato priorità al Napoli, dicendo un primo sì agli azzurri, ma non vuole andare in rotta con il suo club. Possibile però che nei prossimi giorni si raggiunga la quadra definitiva, così che Conte possa abbracciare un nuovo rinforzo in avanti dopo aver già accolto Noa Lang, attaccante arrivato dal Psv Eindhoven, e Lorenzo Lucca dall'Udinese.

