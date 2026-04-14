Roma si tinge di rosa, dal 7 al 10 maggio torna la Race for the Cure

(Adnkronos) - "Siamo arrivati alla 27esima edizione della Race for the Cure e questo significa che si è riusciti a costruire cultura senza la quale qualsiasi idea, qualsiasi progetto non si realizza. La cultura vuol dire anche condivisione e vuol dire portare avanti insieme un progetto meraviglioso che richiama tantissimi valori che ha anche lo sport: rispetto per la persona, per se stessi e per gli altri. Vedere le immagini della partenza della maratona è meraviglioso proprio per il senso della condivisione che trasmettono”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, aprendo la conferenza stampa della 27esima edizione della Race for the Cure nel Salone d'Onore del Coni. La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, che Komen Italia organizza dal 7 al 10 maggio, torna al Circo Massimo sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica e con la partecipazione delle principali istituzioni. La Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, ha come protagoniste le Donne in rosa - donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno - e che negli anni con la loro testimonianza hanno determinato un cambiamento culturale nell'approccio alla malattia, diventando un modello di forza e speranza per le 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

"La Race for the Cure è oggi uno degli appuntamenti di solidarietà più attesi e amati dai romani. E' una manifestazione davvero unica, che riesce a coinvolgere al meglio partecipanti di ogni età in attività di sport, prevenzione e salute - dichiara Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia - Grazie all'impegno e alla dedizione dei tanti volontari che sostengono le attività della nostra associazione, per 4 giorni il Circo Massimo diventa uno straordinario laboratorio all'aria aperta, dove si cammina, si corre o semplicemente si sta insieme per dare forza alle Donne in rosa, condividendo emozioni, paure, speranze e gioie che accompagnano la difficile esperienza del tumore del seno".

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasformerà in un villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno avvalersi gratuitamente di preziose attività di protezione della salute. Nell'area medica, con l'ausilio delle 8 Unità mobili della 'Carovana della prevenzione' di Komen Italia, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache e delle vie respiratorie), oltre a valutazioni sull'idoneità fisica alla pratica sportiva, controlli visivi e consulenze su nutrizione, corretti stili di vita e menopausa. Queste opportunità sono rese possibili grazie all'impegno della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e del suo Centro di senologia diretto da Gianluca Franceschini, dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e di altri presidi ospedalieri della Capitale, oltreché al sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda e alla collaborazione di Federfarma e Commissione Difesa Vista.

"La Race for the Cure rappresenta un appuntamento di straordinario valore sociale e sanitario, capace di unire prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva dei cittadini. Come Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs supportiamo da sempre Komen Italia ed esprimiamo il nostro più convinto apprezzamento per questa iniziativa, alla quale aderiamo con pieno impegno insieme all'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola", afferma Daniele Piacentini, direttore generale Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma. "La tutela della salute delle donne - prosegue - è da sempre al centro della nostra missione: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino ai percorsi di cura e riabilitazione. In questo ambito, il nostro impegno si traduce anche in attività di ricerca avanzata e in modelli innovativi di presa in carico globale, capaci di accompagnare la persona in tutte le fasi della malattia. La collaborazione con Komen Italia rafforza ulteriormente questa visione, permettendoci di essere sempre più vicini alle donne e alle loro esigenze. Iniziative come la Race contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione fondamentale per salvare vite e migliorare la qualità dell'assistenza".

Nell'area dedicata allo sport, il sostegno del Coni, di Sport e Salute e di numerose federazioni sportive consentirà ai partecipanti di praticare o apprendere, sotto la guida di istruttori federali, sport come la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, il padel, il golf, il canottaggio, il cricket, le discipline equestri, il rugby, il baseball, il softball, il tiro con l'arco e la scherma. Nell'area dedicata al benessere psico-fisico sarà possibile partecipare in modo continuativo a sessioni di fitness, group cycling, boxe ma anche a lezioni di danza cubana, salsa e danza africana. E ancora laboratori di sana alimentazione, mindfulness, yoga, shiatsu, tai chi, riflessologia facciale e plantare. Nell'area dedicata alle Donne in rosa verranno offerte terapie integrate dedicate al benessere della mente e del corpo con la guida di insegnanti esperti, e saranno organizzati momenti di condivisione tra donne che hanno affrontato o stanno affrontando il tumore del seno. Nell'area conferenze si terranno seminari, tavole rotonde e dibattiti pubblici su tematiche relative alla tutela della salute con la partecipazione di specialisti del mondo medico e di rappresentanti delle istituzioni, università e imprese.

Un ampio spazio sarà dedicato alla cultura e alla sensibilizzazione, con la premiazione dei finalisti del contest fotografico 'Pensaci prima - Le parole della prevenzione', iniziativa formativa svolta da Edulia - Dal Sapere Treccani (polo del gruppo Treccani dedicato al mondo della formazione e dell’educazione scolastica) che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per raccontare attraverso la fotografia come il benessere individuale e collettivo sia il risultato di un equilibrio condiviso tra salute umana, prevenzione, salute animale e tutela dell’ambiente. I primi tre classificati riceveranno materiali per le attività sportive scolastiche, offerti dalla Federazione italiana pallavolo e dalla Federazione italiana giuoco calcio. Nell'area Kids&Teen, grazie alla collaborazione con l'assessorato alla Scuola del Comune di Roma, verrà organizzata come di consueto la Kids for the Cure - la corsa per i bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie. Verranno inoltre organizzate le attività ludico-didattiche di Pompieropoli e momenti di gioco grazie a Trudi e a Roma013.