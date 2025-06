(Adnkronos) - Rose Villain, madrina del Roma Pride 25, in un abito spaziale color cipria e capelli tirati indietro, arriva sul carro di Muccassassina che si ferma in piazza della Repubblica. È qui che prende il via la sua performance: sopra un missile di cartapesta posizionato sul camion, immaginando un viaggio verso una galassia "più libera", in cui c’è più spazio per i diritti, la cantante di 'Fuorilegge' alza e sventola la bandiera della Palestina. Poi Rose Villain, invita la folla sotto il camion: "Quanto siete fuorilegge?". "Tanto", risponde la folla. E poi intona la sua hit sanremese.