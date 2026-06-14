(Adnkronos) - Incidente stradale con due donne ferite in modo grave, stamattina intorno alle 10.30, in viale della Serenissima all'incrocio con via Cherso a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una primissima ricostruzione, un furgone ha tamponato un'auto che, a sua volta, ha investito due donne.

Una di queste ultime nell'impatto è finita sotto a una vettura in sosta e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall'auto: entrambe le ferite sono state affidate al personale del 118 e trasportate in due ospedali in codice rosso.