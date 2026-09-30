Roma, artista Varsalone: "La mia opera aiuta studenti in ricerca proprio benessere"
“Questa è un’installazione multisensoriale che ho realizzato con 'Wave', un progetto molto interessante che aiuta gli studenti a fare il loro primo passo verso il proprio benessere”. Lo ha detto Mattia Varsalone, artista visivo in arte Lunar, autore dell’installazione partecipativa “Il mio primo passo”, presentata a La Sapienza università di Roma.
“Ho realizzato l’installazione dipingendo una domanda: ‘Oggi faccio il mio primo passo per…’, che poi è stata completata dai ragazzi. È venuta fuori facendo un’opera d’arte. Abbiamo fatto arte insieme ed è bellissimo”, ha spiegato Varsalone.
“Questo è un po’ il concetto della mia arte multisensoriale: fare arte insieme alle persone e, in questo caso, insieme agli studenti dell’università”, ha aggiunto l’artista.
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