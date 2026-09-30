(Adnkronos) - Alperia, provider energetico dell’Alto Adige, rafforza la propria presenza sul mercato energetico nazionale con un’offerta a prezzo fisso che unisce convenienza, stabilità e consulenza. Oltre 70.000 clienti hanno già scelto le offerte a prezzo fisso di medio e lungo termine dell’azienda, proteggendo la propria spesa energetica dalle oscillazioni attuali del mercato. Per i nuovi clienti, l’attuale proposta a prezzo fisso di Alperia offre un risparmio stimato fino al 45% rispetto agli attuali livelli del mercato all’ingrosso per la componente energia. Una condizione che posiziona l'azienda tra gli operatori più competitivi oggi in Italia, confermato anche dal portale offerte di Arera.

La competitività dell’offerta si accompagna a tre vantaggi concreti: certezza della componente energia per tutta la durata contrattuale, maggiore prevedibilità della spesa e protezione da possibili rialzi dei mercati. A questi si aggiunge la consulenza di Alperia, che aiuta ogni famiglia a individuare la soluzione più coerente con i propri consumi e le proprie esigenze. Stesso approccio anche per il gas naturale, con proposte che combinano condizioni competitive, trasparenza e protezione dalle oscillazioni future.

Il modello di Alperia punta quindi su una competitività completa: non soltanto un prezzo attrattivo, ma anche stabilità, chiarezza delle condizioni e accompagnamento nella scelta. Elementi che rispondono alla crescente esigenza delle famiglie di ridurre l’incertezza e programmare i costi energetici. La scelta di quasi 600.000 clienti in tutta Italia conferma la solidità di questa strategia e la capacità di Alperia di proporre soluzioni rilevanti anche su scala nazionale.