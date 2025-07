Roma, al Municipio I riaprono i giardini dell'Acqua Paola

(Adnkronos) - Il municipio Roma I centro storico annuncia la riapertura dei Giardini dell’Acqua Paola, spazio situato sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, che nei mesi di luglio e settembre si trasformerà in un vibrante centro culturale con la quarta edizione della rassegna "Eventi a Fontana". Il pubblico potrà godere di un ricco programma di spettacoli, concerti, conferenze artistiche e molto altro, il tutto con ingresso libero.

Questa iniziativa, sostenuta dal municipio Roma I Centro Storico e organizzata dall’Associazione culturale 'Il Posto delle fragole' con la direzione artistica di Gabriele Manili, offrirà ai cittadini e ai visitatori l'opportunità di vivere la cultura in una delle cornici più suggestive e panoramiche della Capitale. Ogni pomeriggio, i Giardini saranno aperti per accogliere chiunque desideri godere di un momento di relax e intrattenimento, inclusa l'apertura straordinaria del giardino interno, solitamente chiuso al pubblico.

L'assessore alla Cultura del municipio Roma I centro storico, Giulia Silvia Ghia, ha commentato: "Siamo entusiasti di riaprire i Giardini dell'Acqua Paola al pubblico per la quarta edizione di 'Eventi a Fontana'. Questo spazio unico, con la sua vista mozzafiato su Roma, diventerà un punto di riferimento per la cultura e l'incontro. Il nostro obiettivo è offrire un programma diversificato e di alta qualità, accessibile a tutti, che valorizzi il nostro patrimonio storico-artistico e promuova la partecipazione cittadina. Sarà un'occasione straordinaria -conclude l’Ass. Ghia - per riscoprire la bellezza di Roma attraverso l'arte, la musica, il teatro e la letteratura, in un'atmosfera magica”.

