(Adnkronos) - Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12  

[1] J. Sinner (ITA) - J. M. Cerundolo (ARG)  

[30] A. Li (USA) - D. Parry (FRA) 

[1] A. Sabalenka (BLR) - E. Jacquemot (FRA) 

non prima delle 20:15 

[22] A. Rinderknech (FRA) - M. Berrettini (ITA)  

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11  

A. D. Vallejo (PAR) - [WC] M. Kouamé (FRA) 

J. Grabher (AUT) - [6] A. Anisimova (USA) 

[4] C. Gauff (USA) - M. Sherif (EGY) 

R. Collignon (BEL) - [5] B. Shelton (USA) 

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11  

D. Vekic (CRO) - [16] N. Osaka (JPN) 

[25] F. Cerundolo (ARG) - H. Gaston (FRA) 

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) - R. A. Burruchaga (ARG) 

[9] V. Mboko (CAN) - K. Siniakova (CZE) 

COURT 14 - dalle ore 11  

[17] I. Jovic (USA) - E. Navarro (USA) 

H. Hurkacz (POL) - [19] F. Tiafoe (USA) 

A. Ruzic (CRO) - [19] M. Keys (USA) 

M. Arnaldi (ITA) - S. Tsitsipas (GRE)  

COURT 7 - dalle ore 11  

[10] F. Cobolli (ITA) - Y. Wu (CHN)  

[25] D. Shnaider (RUS) - M. Kessler (USA) 

M. Sakkari (GRE) - C. Liu (USA) 

L. Van Assche (FRA) - [31] B. Nakashima (USA) 

COURT 6 - dalle ore 11  

F. Diaz Acosta (ARG) - [18] L. Tien (USA) 

[22] A. Kalinskaya (RUS) - A. Korneeva (RUS) 

F. Comesana (ARG) - [14] L. Darderi (ITA) 

K. Boulter (GBR) - [28] A. Potapova (AUT) 

COURT 9 - dalle ore 11  

M. Landaluce (ESP) - V. Kopriva (CZE) 

COURT 10 - dalle ore 11  

O. Oliynykova (UKR) - K. Birrell (AUS) 

COURT 12 - dalle ore 11  

J. L. Struff (GER) - J. Faria (POR) 

M. Chwalinska (POL) - [23] E. Mertens (BEL) 

D. Kasatkina (AUS) - S. Bandecchi (SUI) 

COURT 13 - dalle ore 11  

Z. Svajda (USA) - A. Walton (AUS) 

Y. Putintseva (KAZ) - C. Osorio (COL) 

A. Tabilo (CHI) - [16] V. Vacherot (MON) 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 