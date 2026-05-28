(Adnkronos) - Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:
COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12
[1] J. Sinner (ITA) - J. M. Cerundolo (ARG)
[30] A. Li (USA) - D. Parry (FRA)
[1] A. Sabalenka (BLR) - E. Jacquemot (FRA)
non prima delle 20:15
[22] A. Rinderknech (FRA) - M. Berrettini (ITA)
COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11
A. D. Vallejo (PAR) - [WC] M. Kouamé (FRA)
J. Grabher (AUT) - [6] A. Anisimova (USA)
[4] C. Gauff (USA) - M. Sherif (EGY)
R. Collignon (BEL) - [5] B. Shelton (USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11
D. Vekic (CRO) - [16] N. Osaka (JPN)
[25] F. Cerundolo (ARG) - H. Gaston (FRA)
[4] F. Auger-Aliassime (CAN) - R. A. Burruchaga (ARG)
[9] V. Mboko (CAN) - K. Siniakova (CZE)
COURT 14 - dalle ore 11
[17] I. Jovic (USA) - E. Navarro (USA)
H. Hurkacz (POL) - [19] F. Tiafoe (USA)
A. Ruzic (CRO) - [19] M. Keys (USA)
M. Arnaldi (ITA) - S. Tsitsipas (GRE)
COURT 7 - dalle ore 11
[10] F. Cobolli (ITA) - Y. Wu (CHN)
[25] D. Shnaider (RUS) - M. Kessler (USA)
M. Sakkari (GRE) - C. Liu (USA)
L. Van Assche (FRA) - [31] B. Nakashima (USA)
COURT 6 - dalle ore 11
F. Diaz Acosta (ARG) - [18] L. Tien (USA)
[22] A. Kalinskaya (RUS) - A. Korneeva (RUS)
F. Comesana (ARG) - [14] L. Darderi (ITA)
K. Boulter (GBR) - [28] A. Potapova (AUT)
COURT 9 - dalle ore 11
M. Landaluce (ESP) - V. Kopriva (CZE)
COURT 10 - dalle ore 11
O. Oliynykova (UKR) - K. Birrell (AUS)
COURT 12 - dalle ore 11
J. L. Struff (GER) - J. Faria (POR)
M. Chwalinska (POL) - [23] E. Mertens (BEL)
D. Kasatkina (AUS) - S. Bandecchi (SUI)
COURT 13 - dalle ore 11
Z. Svajda (USA) - A. Walton (AUS)
Y. Putintseva (KAZ) - C. Osorio (COL)
A. Tabilo (CHI) - [16] V. Vacherot (MON)
Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.