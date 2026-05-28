(Adnkronos) - Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12

[1] J. Sinner (ITA) - J. M. Cerundolo (ARG)

[30] A. Li (USA) - D. Parry (FRA)

[1] A. Sabalenka (BLR) - E. Jacquemot (FRA)

non prima delle 20:15

[22] A. Rinderknech (FRA) - M. Berrettini (ITA)

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11

A. D. Vallejo (PAR) - [WC] M. Kouamé (FRA)

J. Grabher (AUT) - [6] A. Anisimova (USA)

[4] C. Gauff (USA) - M. Sherif (EGY)

R. Collignon (BEL) - [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11

D. Vekic (CRO) - [16] N. Osaka (JPN)

[25] F. Cerundolo (ARG) - H. Gaston (FRA)

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) - R. A. Burruchaga (ARG)

[9] V. Mboko (CAN) - K. Siniakova (CZE)

COURT 14 - dalle ore 11

[17] I. Jovic (USA) - E. Navarro (USA)

H. Hurkacz (POL) - [19] F. Tiafoe (USA)

A. Ruzic (CRO) - [19] M. Keys (USA)

M. Arnaldi (ITA) - S. Tsitsipas (GRE)

COURT 7 - dalle ore 11

[10] F. Cobolli (ITA) - Y. Wu (CHN)

[25] D. Shnaider (RUS) - M. Kessler (USA)

M. Sakkari (GRE) - C. Liu (USA)

L. Van Assche (FRA) - [31] B. Nakashima (USA)

COURT 6 - dalle ore 11

F. Diaz Acosta (ARG) - [18] L. Tien (USA)

[22] A. Kalinskaya (RUS) - A. Korneeva (RUS)

F. Comesana (ARG) - [14] L. Darderi (ITA)

K. Boulter (GBR) - [28] A. Potapova (AUT)

COURT 9 - dalle ore 11

M. Landaluce (ESP) - V. Kopriva (CZE)

COURT 10 - dalle ore 11

O. Oliynykova (UKR) - K. Birrell (AUS)

COURT 12 - dalle ore 11

J. L. Struff (GER) - J. Faria (POR)

M. Chwalinska (POL) - [23] E. Mertens (BEL)

D. Kasatkina (AUS) - S. Bandecchi (SUI)

COURT 13 - dalle ore 11

Z. Svajda (USA) - A. Walton (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) - C. Osorio (COL)

A. Tabilo (CHI) - [16] V. Vacherot (MON)

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.