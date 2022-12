I robot da cucina, guida alle nuove tecnologie

Da qualche tempo sono diventati alleati immancabili all’interno delle cucine degli italiani, i robot da cucina multifunzione sono strumenti che consentono di semplificare tantissime operazioni ai fornelli evitando molto lavoro e che consentono di preparare ricette gustose per tutti gli appassionati di food.

La crescita degli ultimi anni si riflette anche nella proliferazione di questa nuova filosofia che trova terreno fertile nell’enorme diffusione della filosofia food sui social, in tv, a livello di healthy (visto che l’attenzione sulla qualità dei cibi e sulla loro genuinità e è sempre più alta).

Ecco allora che tutto ciò che può facilitare la vita ai fornelli diventa ben accetto, proprio come nel caso di questi dispositivi tanto in voga (e che hanno rappresentato anche un trend molto diffuso tra i regali di natale 2022). Vediamo di seguito alcuni consigli sugli aspetti da valutare in fase di acquisto oltre ad una rapida carrellata dei robot da cucina migliori.

Aspetti da valutare per la scelta del robot da cucina

Partiamo da un presupposto fondamentale. Cosa fa un robot da cucina? Di base un elettrodomestico di questo genere serve per preparare basi, sminuzzare, triturare, impastare, montare, frullare, cuocere. In sostanza tutte le operazioni che si eseguono solitamente ai fornelli possono essere realizzate con un robot automatico.

Ecco allora che in fase di scelta gli aspetti da valutare sono strettamente legati alle singole necessità di ciascuno. Ad esempio alla quantità di cibo che deve essere preparato, il che è connesso alle dimensioni della famiglia (formata da una sola persona, da una coppia, eventuale presenza di figli ecc…).

Partendo dal dato di cui sopra si può poi procedere a valutare l’acquisto di un robot da cucina sulla base della capienza del serbatoio, che può essere più o meno grande. Quindi, si dovrà stabilire cosa si vuole fare con un dispositivo di questo genere; esistono robot specializzati in alcune operazioni ed altri che invece sono multifunzione, possono quindi eseguire diversi lavori insieme; è il caso ad esempio dei robot che integrano al proprio interno la funzione della cottura andando a cuocere diversi cibi anche in contemporanea.



Ultimo aspetto da valutare, non certamente meno importante degli altri, è ovviamente il prezzo, variabile che è legata a stretto filo con gli elementi di cui sopra. Più un robot da cucina è performante e maggiore sarà il suo costo. Oggi sul mercato esistono robot da cucina per tutte le tasche, non si parla più di un accessorio per pochi.