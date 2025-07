Sinner e l'infortunio a Wimbledon, gli esami e le condizioni

(Adnkronos) - "Non sono preoccupatissimo". Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni dopo l'infortunio al gomito accusato nelle fasi iniziali del match con Grigor Dimitrov. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha superato gli ottavi di finale di Wimbledon grazie al ritiro dello sfortunatissimo bulgaro, k.o. per un problema al muscolo pettorale dopo aver vinto i primi 2 set. Sinner ha vissuto un match tutto in salita, complice la caduta avvenuta nel primo game.

L'azzurro ha poggiato male il gomito a terra e nel corso del secondo set ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista. "Ho rivisto le immagini e la caduta non sembrava così brutta, ma l'ho sentita. Avevo fastidio quando colpivo di dritto forte e quando servivo. Sull'erba capita di scivolare, questi incidenti possono capitare. Dimitrov è stato molto più sfortunato, si è fatto davvero male. Gli auguro tanta fortuna d'ora in poi", aggiunge Sinner, che in campo - nell'intervista post-partita - ha espresso vicinanza al rivale: "Avrebbe meritato il passaggio del turno se avesse avuto una possibilità. Ha giocato un grandissimo tennis". L'azzurro ora si prepara al match con Ben Shelton, in programma domani.

Prima, bisogna capire quali sono le condizioni del gomito: "Non sono preoccupatissimo -dice a Supertennis- ma in queste situazioni a volte tendo ad essere troppo positivo. Faremo dei controlli e vediamo come sto, non so se riuscirò a tirare due palle in giornata. L'obiettivo è essere pronto per la partita con Shelton. Sarà fondamentale rispondere bene".

