Ritorna al Lirico di Cagliari Turandot, otto le recite previste - Notizie

Il Teatro Lirico di Cagliari porta in scena mercoledì 24 giugno alle 20, Turandot, immortale capolavoro di Puccini.Un titolo amatissimo, proposto in un nuovo allestimento del Lirico firmato, per regia e costumi, dallo spagnolo Rafael R.Villalobos al suo doppio debutto, sia in Turandot che a Cagliari. Quinto appuntamento della Stagione d'opera sarà replicato il 25 alle 19, il 26 alle 20, il 27 alle 19, il 28 alle 17, il 30 alle 20, il 1 luglio alle 20, il 2 luglio alle 20.Il dramma lirico in tre atti e cinque quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, tratto dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi era assente dal 2017 quando era stato proposto con le suggestive scenografie firmate da Pinuccio Sciola. Dirige Orchestra e Coro del Lirico, Coro di voci bianche del Conservatorio, il quarantenne direttore milanese Michele Gamba, già assistente di Antonio Pappano prima e di Daniel Barenboim, che ritorna a Cagliari dopo il successo dei suoi concerti nel 2019. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, del coro di voci bianche Francesco Marceddu. Scene di Emanuele Sinisi, luci di Felipe Ramos, movimenti coreografici di Josè Ruiz.L'allestimento è caratterizzato da un impianto scenico unico, composto da una struttura metallica semicircolare, percorribile a diverse altezze, che accoglie, di volta in volta, i protagonisti, la corte imperiale e il popolo e che, opportunamente illuminata, presenta, la normale scansione delle ore diurne e notturne. Protagonisti dell'opera: Ewa Płonka/Kristina Kolar/Courtney Mills (Turandot), Marcello Nardis (Altoum), Shi Zong (Timur), Francesco Pio Galasso/Marco Berti (Calaf), Maria Novella Malfatti/Darija Auguštan (Liù), Vincenzo Nizzardo (Ping), Valentino Buzza (Pang), Mauro Secci (Pong), Lorenzo Mazzucchelli (Un mandarino), Marcello Nardis (Il principe di Persia), Maria Grazia Piccardi (Prima ancella), Martina Serra...

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