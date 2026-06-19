Il Teatro Lirico di Cagliari porta in scena mercoledì 24 giugno alle 20, Turandot, immortale capolavoro di Puccini.
Un titolo amatissimo, proposto in un nuovo
allestimento del Lirico firmato, per regia e costumi, dallo
spagnolo Rafael R.
Villalobos al suo doppio debutto, sia in
Turandot che a Cagliari. Quinto appuntamento della Stagione d'opera
sarà replicato il 25 alle 19, il 26 alle 20, il 27 alle 19, il 28
alle 17, il 30 alle 20, il 1 luglio alle 20, il 2 luglio alle
20.
Il dramma lirico in tre atti e cinque quadri, su
libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, tratto dalla fiaba
teatrale omonima di Carlo Gozzi era assente dal 2017 quando era
stato proposto con le suggestive scenografie firmate da Pinuccio
Sciola. Dirige Orchestra e Coro del Lirico, Coro di voci bianche
del Conservatorio, il quarantenne direttore milanese Michele Gamba,
già assistente di Antonio Pappano prima e di Daniel Barenboim, che
ritorna a Cagliari dopo il successo dei suoi concerti nel 2019. Il
maestro del coro è Giovanni Andreoli, del coro di voci bianche
Francesco Marceddu. Scene di Emanuele Sinisi, luci di Felipe Ramos,
movimenti coreografici di Josè Ruiz.
L'allestimento è caratterizzato da un impianto
scenico unico, composto da una struttura metallica semicircolare,
percorribile a diverse altezze, che accoglie, di volta in volta, i
protagonisti, la corte imperiale e il popolo e che, opportunamente
illuminata, presenta, la normale scansione delle ore diurne e
notturne. Protagonisti dell'opera: Ewa Płonka/Kristina
Kolar/Courtney Mills (Turandot), Marcello Nardis (Altoum), Shi Zong
(Timur), Francesco Pio Galasso/Marco Berti (Calaf), Maria Novella
Malfatti/Darija Auguštan (Liù), Vincenzo Nizzardo (Ping), Valentino
Buzza (Pang), Mauro Secci (Pong), Lorenzo Mazzucchelli (Un
mandarino), Marcello Nardis (Il principe di Persia), Maria Grazia
Piccardi (Prima ancella), Martina Serra...