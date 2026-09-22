Ritorna a Nuoro "Voci di maggio", edizione 2026 dedicata a Grazia Deledda - Notizie

Tutto pronto a Nuoro per la 27/a edizione di Voci di Maggio, la manifestazione ideata dagli Istentales che dall'1 al 4 ottobre porterà in Piazza Italia quattro giornate dedicate alla musica, alla cultura, alle tradizioni e ai sapori della Sardegna.L'edizione di quest'anno è dedicata a Grazia Deledda, nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura, figura capace di raccontare la Sardegna oltre i confini dell'Isola e di renderne universali luoghi, personaggi e storie. Proprio il legame tra la sua opera, Nuoro e la cultura sarda accompagnerà diversi momenti della manifestazione.Voci di Maggio conferma anche quest'anno la sua formula che unisce il grande spettacolo alla valorizzazione del territorio.Per tutta la durata dell'evento Piazza Italia ospiterà la fiera dei prodotti tipici e artigianali e la rievocazione degli antichi mestieri, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere produzioni, saperi e tradizioni che fanno parte della storia dell'Isola.Il programma musicale prenderà il via giovedì 1 ottobre alle 20.30 con Voci di Maggio Giovani, il contest dedicato ai nuovi talenti. I partecipanti saranno chiamati a proporre un estratto musicato tratto da un romanzo di Grazia Deledda e a presentare anche un brano a propria scelta.Venerdì 2, dalle 21.30, Piazza Italia ospiterà una serata che vedrà protagonisti i Nomadi, i Bertas e il comico Alessandro Pili. La giornata di sabato 3 ottobre si aprirà alle 10 nella Sala ISRE con gli incontri e il cinema. In programma la proiezione del docufilm "Istentales: 30 anni di musica sotto le stelle", insieme a un convegno-dibattito dedicato al contrasto ai femminicidi. Nel corso della mattinata è prevista inoltre la consegna ufficiale all'Associazione Antiviolenza Onda Rosa del ricavato del brano "Promesse Mascherate".La sera, dalle 22, la musica torna...

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