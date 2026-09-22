A Cagliari laboratori interattivi, talk, attività e stand per La notte dei ricercatori - Notizie

Sei stand istituzionali, 34 laboratori interattivi, 13 talk, nove attività nello Spazio giovani e più di 350 ricercatori e ricercatrici. Sono i numeri dell'edizione 2026 di Sharper, La notte delle ricercatrici e dei ricercatori, che si svolgerà venerdì 25 settembre, dalle 16.30 alle 23.30, al Centro d'arte e cultura La Vetreria di Pirri.La nuova edizione è stata presentata oggi del rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola, del prorettore al Territorio e all'innovazione, Fabrizio Pilo e dei rappresentanti dei partner e degli enti coinvolti nell'iniziativa: Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell'INFN, Federica Govoni, direttrice dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, e Aldo Cannas, presidente di Scienza Società Scienza.L'obiettivo della manifestazione è quello di far toccare con mano ai futuri studenti, ma anche ad adulti e bambini l'attività svolta dai ricercatori: "Avvicinare il pubblico alla ricerca - spiegano dall'Ateneo - attraverso esperimenti, dimostrazioni, giochi, laboratori e incontri, con attività che spaziano dall'astrofisica all'intelligenza artificiale, dalla salute alla sostenibilità, dalla cybersecurity alla robotica, fino alla storia, ai linguaggi e al patrimonio scientifico e culturale".Tra i temi al centro della serata ci saranno lo spazio e l'Universo, poi l'ambiente, la salute e le tecnologie del futuro. Spazio anche alla ricerca legata alla storia con archeologia, antropologia, linguistica, scritture e collezioni scientifiche; e ai più piccoli con attività pensate per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza attraverso il gioco e la sperimentazione, dal DNA alla fisica, dal coding all'elettronica. Nel corso dei 13 talk si farà il punto su alcuni dei progetti dell'Università di Cagliari.La notte dei ricercatori sarà preceduta il 23 settembre, con inizio alle 20, alla Vetreria di Pirri, dalla serata ludica in collaborazione con la Ludoteca A. Canavero; giochi da tavolo a tema fisica e...

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