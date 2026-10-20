Ritardi, disservizi e mancate risposte da PA, in campo il Difensore civico - Notizie

Approfondire e promuovere il ruolo della difesa civica sul territorio regionale e rafforzare le sinergie operative tra le istituzioni e i soggetti gestori di pubblici servizi. E' l'obiettivo del "Tavolo di presentazione del Difensore civico" organizzato ieri in Consiglio regionale dal Difensore civico regionale Rosanna Mura, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.Il Difensore civico Rosanna Mura ha sottolineato l'importanza della sinergia e della collaborazione con tutti gli enti e con le strutture che lavorano all'interno della pubblica amministrazione del sistema regionale per creare un dialogo continuo tra cittadini e istituzioni."Vorremmo che chi si rivolge al nostro ufficio - ha ricordato Rosanna Mura - non abbia mai l'impressione di essere lasciato solo. Tra i nostri compiti c'è quello di supportare il cittadino in caso di disfunzioni, ritardi, omissioni o mancate risposte delle Amministrazioni pubbliche, intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, proporre soluzioni per agevolare l'accesso ai pubblici servizi e vigilare sul buon andamento e sull'imparzialità dell'attività amministrativa".Per far questo è necessaria una sempre maggiore collaborazione anche con gli altri enti pubblici: "Insieme, dialogando, vogliamo cercare quelle risposte di supporto e, speriamo, che chi si rivolge all'ufficio, grazie a questa sinergia, si senta sempre assistito e supportato". .Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti di Agris, dell'Agenzia Sarda Entrate, dell'Aou di Cagliari, di Area, di Ares, di Arpas, i dirigenti delle Asl di Gallura, del Sulcis Iglesiente, di Nuoro, del Medio Campidano, Cgil e Cisl e Uil regionale, i dirigenti degli assessorati regionali del turismo, artigianato e commercio, dell'industria e dell' Urbanistica, la consigliera regionale di parità, l'Asvi Sardegna, il difensore Civico della Provincia del Sulcis Iglesiente, la Provincia della Gallura Nord- Est Sardegna, Sardegna ricerche, Laore e l'Inps....

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