(Adnkronos) - La passione più grande di Fiorella Mannoia? I videogiochi. La cantante, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', ha ammesso di non aver mai smesso di giocare e con orgoglio ha aggiunto: "Se continui ad alimentare il bambino che è in noi, si invecchia più lentamente". Una frase che racchiude una grande lezione di vita, accolta da un lungo applauso dal pubblico in studio.

E a proposito di giochi, la cantante ha svelato anche un'altra passione: il burraco, che spesso condivide con l'attore Giorgio Panariello. E alla domanda su chi vince più spesso tra i due, Fiorella non si sbilancia: "Gioca bene anche lui. A burraco funziona così: si invece e si perde".